Арина Сабаленка без грешка в Рияд

Арина Сабаленка продължава убедителния си поход към първа титла от финалния Мастърс на WTA, след като постигна трета поредна победа в груповата фаза на турнира в Рияд. Световната №1 се наложи над Коко Гоф със 7:6 (5), 6:2, в повторение на финала от „Ролан Гарос“, където по-рано през сезона американката триумфира.

След успехите над Жасмин Паолини и Джесика Пегула, беларускинята затвърди отличната си форма и в решаващия мач от група „Щефи Граф“. Гоф започна по-добре и на два пъти повеждаше с пробив в първия сет, но Сабаленка показа характер, навакса пасива и обърна частта в своя полза след тайбрек. Във втория сет световната №1 вече доминираше изцяло и приключи мача след малко повече от час и половина.

С тази победа Сабаленка завърши груповата фаза без загубен двубой и само с един загубен сет, като си осигури първото място в потока и класиране за полуфиналите. Там я очаква Аманда Анисимова, която остана втора в група „Серина Уилямс“. Двубоят ще бъде своеобразен реванш за финала на US Open по-рано тази година.

За Коко Гоф турнирът приключи – шампионката от миналия сезон отпада след втора загуба в Рияд. Нейното място на полуфиналите заема Джесика Пегула, която по-рано днес разгроми Паолини и ще се изправи срещу Елена Рибакина, непобедена до момента в група „В“.