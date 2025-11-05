БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Анисимова елиминира Швьонтек и се класира за полуфиналите

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
22-годишната тенисистка, която дебютира на Финалите, завърши на второ място в групата.

Аманда Анисимова
Аманда Анисимова постигна впечатляващ обрат и поднесе една от изненадите на Финалния турнир на WTA в Рияд, след като победи световната №2 Ига Швьонтек с 6:7 (3), 6:4, 6:2 и си осигури място на полуфиналите.

В решителния двубой от груповата фаза, в който победителката продължаваше напред, американката показа изключителен характер. След като загуби първия сет в тайбрек, Анисимова намери играта си и напълно обърна мача в своя полза след два часа и 36 минути борба.

Така 22-годишната тенисистка, която дебютира на Финалите, завърши на второ място в група „Серина Уилямс“ зад Елена Рибакина, спечелила всичките си три мача. Казахстанката приключи груповата фаза с успех 6:4, 6:4 над резервата Екатерина Александрова, след като Мадисън Кийс се отказа от турнира заради заболяване.

За Ига Швьонтек това бе разочароващ завършек на турнира. След като триумфира с титлата в края на сезон 2023, полякинята отпада още в груповата фаза за втора поредна година.

#Финален турнир на WTA в Рияд 2025 # Ига Швьонтек #Аманда Анисимова

