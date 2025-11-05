Три победи и първо място в групата за Елена Рибакина

Бившата шампионка от Уимбълдън Елена Рибакина продължава с впечатляващото си представяне на Финалния турнир на WTA в Рияд. Казахстанката постигна трета поредна победа в група „B“ и завърши на върха в потока си без колебание в нито един момент.

В последния си двубой от груповата фаза Рибакина се наложи с 6:4, 6:4 над рускинята Екатерина Александрова, която се включи в турнира като резерва. С три победи от три мача, шест спечелени сета и само един загубен, Рибакина категорично доказа, че е сред най-силните тенисистки на сезона.

Първият сет се развиваше равностойно до 3:4, след което Рибакина направи серия от три поредни гейма и поведе в мача. Във втората част тя контролираше напълно играта, стигна до 5:2 с два пробива, но позволи на Александрова да върне единия. Рускинята дори имаше два брейкбола за изравняване при 5:4, но Рибакина устоя и затвори мача с първия си мачбол.

С този успех Елена си осигури място на полуфиналите, където в събота ще срещне втората в класирането от група „A“ – потока на Арина Сабаленка, Коко Гоф, Джесика Пегула и Жасмин Паолини.

Второто място в група „B“ и последната полуфинална квота ще бъде решено по-късно днес, когато Ига Швьонтек и Аманда Анисимова ще се изправят една срещу друга в директен сблъсък. Двете имат по една победа и една загуба до момента.