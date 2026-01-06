БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Винъс Уилямс се бори, но отпадна в първия кръг на турнир по тенис в Оукланд

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
43-годишната американка отстъпи на Магда Линете.

Винъс Уилямс
Снимка: БТА
Бившата №1 в световната ранглиста по тенис Винъс Уилямс (САЩ) загуби първия си сингъл мач за 2026 година на турнира на твърда настилка в Окланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Участващата с „уайлд кард“ 43-годишна Уилямс, шампионка в надпреварата през 2015 година, показа много добра игра, но отстъпи с 4:6, 6:4, 2:6 на поставената под №5 Магда Линете (Полша), която е №52 в класацията на WТА в момента и е била само на две години, когато американката е изиграла първия си мач в професионалния тур.

Двубоят беше 1101-вият на Уилямс на сингъл в турнирите на WТА, а конкурентоспособността, която показа срещу съперничка, по-млада от нея с 12 години, може да ѝ даде допълнителна увереност преди предстоящото състезание в Хобарт през следващата седмица и за Откритото първенство на Австралия по-късно през този месец, за които тя също получи покана от организаторите.

Срещата в Окланд беше първа за ветеранката от САЩ след загубата в три сета от чехкинята Каролина Мухова в първия кръг на Откритото първенство на САЩ през август миналата година. Тя участва само в три състезания през предишния сезон, като победи сънародничката си Пейтън Стърнс през юли, за да стане втората най-възрастна жена след Мартина Навратилова, която печели мач от Тура.

Уилямс изглеждаше във форма, движеше се добре, направи седем аса и поддържаше интригата до началото на третия сет, в който поведе с 2:1, пропусна две възможности за пробив за 3:1, след което не успя повече да вземе гейм.

„Тя показа отлично ниво. Движеше се наистина страхотно, удряше топката много добре. Беше наистина впечатляващо и трябваше да остана спокойна. Тя те поставя в позиция, в която не искаш да бъдеш, и аз бях там известно време, така че съм много щастлива, че успях да се съвзема и да се върна с малко по-добра игра“, коментира Линете в интервюто си на корта.

Американката, която през тази седмица е №582 в ранглистата, е редовна участничка в Окланд в последните сезони. През 2015 година тя победи Каролин Возняцки (Дания) на финала за 41-ата от общо 46-те си титли.

Уилямс игра и на двойки в Окланд с Елина Свитолина (Украйна) в понеделник, като двете загубиха с 6:7(7), 1:6 от Ива Йович (САЩ) и Александра Иала (Филипини).

