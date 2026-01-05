Ема Наваро приключи за отрицателно време в Оукланд

Поставената под номер 2 в основната схема Ема Наваро (САЩ) отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Оукланд (Австралия) с награден фонд 283 347 долара.

Американката загуби от Франческа Джоунс (Великобритания) с 5:7, 6:2, 4:6 за 2:23 часа. В решителния трети сет британката направи пробив в третия гейм, с който реши мача в своя полза.

Следващата съперничка на Джоунс ще бъде квалификантката Синя Краус (Австрия), която елиминира Юлия Грабхер (Австрия) с 6:3, 6:3.

Шампионката от 2016 година Слоунс Стивънс (САЩ), която участва с "уайлд кард", също допусна поражение - от Рената Сарасуа (Мексико) с 5:7, 6:4, 2:6.

Номер 3 в схемата Ива Йович (САЩ) продължава във втория кръг след победа над Габриела Кнутсон (Чехия) с 4:6, 6:1, 6:0, а седмата поставена Синюй Ван (Китай) елиминира Кейти МакНали (САЩ) с 2:6, 6:3, 7:5.

В други срещи Кейтлин Кеведо (Испания) надделя над номер 8 Пейтън Стърнс (САЩ) с 6:2, 7:5, а София Костулас (Белгия) се наложи над Уитни Осуигве (САЩ) с 6:4, 3:6, 6:1.