Арина Сабаленка започна годината с рутинна победа в Бризбейн

Арина Сабаленка победи Кристина Букса с 6:0, 6:1 в мач от първия кръг на турнира WTA 500 на твърда настилка в Бризбейн. Тенисистката от Беларус спечели първия си мач за годината за 49 минути игра.

Разликата в класите бе видна още в хода на първия сет, където световната №1 загуби едва 10 разигравания.

Във втората част 27-годишната Сабаленка поведе с 5:0, преди испанката да се разпише в геймовете. Лидерът в световната ранглиста при жените сложи точка на спора с първия си мачбол.

Актуалната носителка на трофея от надпреварата загуби само шест точки на първи сервис, една на втори и не даде нито една възможност за пробив на Букса.

Във втория кръг Сабаленка ще се изправи срещу Сорана Кърстя, която победи Йелена Остапенко с 6:2, 7:6(5).