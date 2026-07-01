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Арина Сабаленка и Наоми Осака продължават уверено към третия кръг на Уимбълдън

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Спорт
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Световната №1 направи впечатляващ обрат срещу МакКартни Кеслър, а японката отново привлече вниманието с атрактивната си поява преди категоричната победа

Арина Сабаленка и Наоми Осака продължават уверено към третия кръг на Уимбълдън
Снимка: AP Photo
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Световната №1 Арина Сабаленка и четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака се класираха за третия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Поставената под №1 в схемата Сабаленка трябваше да преодолее сериозна съпротива от американката МакКартни Кеслър. Беларускинята спечели първия сет с 6:1, но във втория изоставаше с 2:5 и трябваше да спасява четири сетбола, преди да стигне до успех със 7:6(9). В следващия кръг тя ще се изправи срещу Елена Остапенко.

Наоми Осака също продължи убедителното си представяне в Лондон. Японката се наложи над рускинята Анастасия Гасанова с 6:3, 6:2 само за 67 минути. Освен с играта си, Осака отново привлече вниманието и с впечатляващата си визия, появявайки се на корта с бяло яке с флорални мотиви и дълъг шлейф.

Елена Остапенко също не срещна затруднения и разгроми хърватката Антония Ружич с 6:2, 6:0, за да си осигури двубой със Сабаленка в третия кръг.

Сред приятните изненади на деня бе дебютантката Мананчая Савангкаев. Тайландката, преминала през квалификациите, записа първата си победа в основната схема на турнир от Големия шлем след успех със 7:5, 6:0 над американката Алиша Паркс.

Напред продължиха още поставената под №10 Каролина Мухова, която се наложи над Шуай Чжан с 6:3, 6:2, Даря Касаткина, обърнала Джанис Тиен с 6:7(5), 6:1, 6:4, както и американката Клеър Лю, която победи Зейнеп Сьонмез със 7:5, 6:3.

#Уимбълдън 2026 #Арина Сабаленка #Наоми Осака

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