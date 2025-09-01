БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си на US Open след успех над Кристина Букса

Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
В друг мач от програмата, Барбора Крейчикова спаси осем мачбола за победа срещу Тейлър Таунзънд.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Защитаваща титлата си шампионка Арина Сабаленка победи непоставената испанка Кристина Букса с 6:1, 6:4 и се класира на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ.

Световната №1 при жените постигна най-лесната си победа в Ню Йорк тази година, като се приближи до това да стане първата жена след Серина Уилямс (2012-14), която печели поредни титли на турнира.

Ранен пробив в първия сет помогна на Сабаленка да поеме инициативата и тя натрупа преднина от 5:1 с мощен удар над мрежата, преди удобно да завърши сета само за 27 минути, докато разтревожената й опонентка изглеждаше без аргументи.

27-годишната тенисистка и трикратна шампионка от Големия шлем, използва целия си опит, за да укроти възхода на Букса във втория сет за решаващ пробив в петия гейм.

"Бях супер доволна от победата в два сета. Вторият сет беше малко труден, но се радвам, че успях да го завърша, без да загубя сервиса си. Чувствах се наистина контролираща мача, но след това имаше един наистина дълъг гейм, в който водех с 4:2 във втория сет и чувствах, че трябваше да направя пробив. Тя изигра няколко страхотни точки в този гейм. Да, може би се разочаровах малко, защото не успях да завърша този гейм, защото бях толкова близо. Като цяло съм доволна от представянето си", каза Сабаленка пред репортери.

Сабаленка, която вече е стигнала поне до четвъртфиналите в последните 12 турнира от Големия шлем, в които е участвала, ще срещне на четвъртфиналите чехкинята Маркета Вондроушова, която се наложи над деветата в схемата Елена Рибакина (Казахстан) с 6:4, 5:7, 6:2.

Вондроушова, която падна до №60 в света, се завръща на четвъртфиналите на US Open за втори път след участието си през 2023 г.

"След всичко, през което преминах, е хубаво да съм отново тук", каза Вондроушова.

Чехкинята спечели оспорван първи сет под осветлението на стадион "Артър Аш", наказвайки непостоянната Рибакина, която успя да вкара под 50% от първите си сервиси.

След ранна размяна на брейкове между бившите шампионки на Уимбълдън, чехкинята отново направи пробив, затвори сета с 6:4 и поведе.

Във втория сет по-агресивната Рибакина поведе с брейк, само за да може опонентката й веднага да отвърне на удара. Казахканката пропиля сетбол, но не сгреши с втората си възможност за 7:5.

В решителния сет Вондроушова проби Рибакина два пъти и спечели с 6:2.

Истински трилър видяха зрителите в срещата между друга чехкиня - Барбора Крейчикова и американската представителка Тейлър Таунзънд. Крейчикова спаси осем мачбола и се наложи с 1:6, 7:6(13), 6:3, за да достигне до четвъртфиналите.

Двукратната шампионка от Големия шлем демонстрира издръжливост в Ню Йорк, като спечели тричасова битка, за да удължи участието си в Откритото първенство на САЩ. Сега тя ще се изправи срещу друга американка и миналогодишната финалистка Джесика Пегула.

Американката започна силно и даде само гейм на чехкинята в първия сет. Във втория Таунзънд имаше мачбол при 5:4, който пропиля и се стигна до най-дългия тайбрек в турнира досега, в който Таунзънд имаше още седем възможности да приключи мача в своя полза, но ги пропиля.

Видимо уморени в третия сет, двете си размениха брейкове, докато чехкинята не взе превес, за да сервира за мача. След като пропусна първия си мачбол, Крейчикова реализира втория, оставяйки Таунзънд в сълзи, докато чехкинята празнуваше трудно извоюваната си победа.

