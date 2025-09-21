БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италианките заслужиха трофея за шести път след победи над САЩ.

Италия защити титлата си на "Били Джийн Кинг Къп"
Италия защити успешно своята титла на отборния турнир по тенис за жени „Били Джийн Кинг Къп“ в Шънджън. На китайска земя италианките спечелиха срещу САЩ с 2:0. „Адзуирте“ завоюваха шести трофей от надпреварата.

Елизабета Кочарето и Жазмин Паолини спечелиха своите мачове на сингъл, за да помогнат на страната си да триумфира и да удължат чакането на съперничките им за още една титла след предишния им успех през 2017 година.

Успехът на Паолини, осма в света, с 6:4, 6:2 беше първи за нея в шести сблъсък с Джесика Пегула и помогна на Италия да стане първият отбор, спечелил две поредни титли, откакто Чехия взе три поредни трофея от сезон 2014-2016.

29-годишната състезателка спечели оспорвания първи сет след пробив в последния гейм, а във втората част взе аванс от 5:1 и до края нямаше проблеми да затвори мача.

В първия двубой от сблъсъка 24-годишната Кочиарето се наложи над 18-ата в света Ема Наваро с 6:4, 6:4.

"Това беше невероятен мач за мен", каза италианката, която преодоля пасив от 2:4 във втория сет, за да победи за 89 минути.

"Знаех, че тя е наистина страхотна тенисистка и трябваше да играя най-добрия си тенис . . . Наистина съм щастлива от представянето и победата, която донесох на Италия", добави Кочиарето.

