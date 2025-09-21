БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Брияна Иванова стана шампионка на турнир за девойки от ITF в Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

16-годишната Иванова победи във финала с 6:1, 6:4 представителката на домакините Марта Гайос де лос Риос

Брияна Иванова
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Българката Брияна Иванова триумфира с титлата на сингъл при девойките на турнир от категория J60 в Естепона (Испания).

16-годишната Иванова победи във финала с 6:1, 6:4 представителката на домакините Марта Гайос де лос Риос. Така Брияна спечели първото място с пет поредни победи и нито един загубен сет.

Това е седма титла за Брияна Иванова на сингъл при девойките от турнири на ITF. В надпреварата на двойки Иванова стигна до полуфиналите.

#Брияна Иванова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
1
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
4
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
5
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
6
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Тенис

Италия защити титлата си на "Били Джийн Кинг Къп"
Италия защити титлата си на "Били Джийн Кинг Къп"
Ига Швьонтек №1 на турнира в Сеул Ига Швьонтек №1 на турнира в Сеул
Чете се за: 00:55 мин.
Елизара Янева триумфира с титлата на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик Елизара Янева триумфира с титлата на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик
Чете се за: 02:15 мин.
Отборът на света постигна обрат във втория ден на турнира Лейвър къп Отборът на света постигна обрат във втория ден на турнира Лейвър къп
Чете се за: 02:22 мин.
САЩ се класира на финал за "Били Джийн Кинг Къп" САЩ се класира на финал за "Били Джийн Кинг Къп"
Чете се за: 02:00 мин.
Ига Швьонтек ще спори за титлата в Сеул срещу Екатерина Александрова Ига Швьонтек ще спори за титлата в Сеул срещу Екатерина Александрова
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ