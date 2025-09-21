Брияна Иванова стана шампионка на турнир за девойки от ITF в Испания

Българката Брияна Иванова триумфира с титлата на сингъл при девойките на турнир от категория J60 в Естепона (Испания).



16-годишната Иванова победи във финала с 6:1, 6:4 представителката на домакините Марта Гайос де лос Риос. Така Брияна спечели първото място с пет поредни победи и нито един загубен сет.

Това е седма титла за Брияна Иванова на сингъл при девойките от турнири на ITF. В надпреварата на двойки Иванова стигна до полуфиналите.