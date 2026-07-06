Арина Сабаленка след отпадането от Уимбълдън: Просто искам да отида, да се напия, да забравя за тениса

Арина Сабаленка заяви, че планира да се напие след загубата от японката Наоми Осака, която се класира за първи път на четвъртфинал на Уимбълдън.

Водачката в световната ранглиста по тенис загуби с 2:6, 6:7(2), след като допусна много грешки, а нейната победна серия в 21 поредни тайбрека на Големия шлем приключи.

„Очевидно не съм доволна от начина, по който играх, но тя ме победи. Това беше невероятно представяне от нея. Дадох всичко от себе си“, заяви Сабаленка на пресконференция след поражението.

Тя ще остане начело на ранглистата на WТА след турнира, но 28-годишната тенисистка не се представя убедително напоследък, след като отстъпи пред рускинята Диана Шнайдер на четвъртфиналите на "Ролан Гарос", а сега видя как още една възможност да спечели първа титла от Уимбълдън се изплъзва от пръстите ѝ.

„В момента съм номер 1 в света. Що се отнася до нивото, днес не бях номер 1 в света. Вчера бях номер 1 в света. Дори не искам да мисля за ранглистата в този момент. Просто искам да отида, да се напия, да забравя за тениса и след това да се опитам да вляза в по-добра форма. Оплесках нещата тази година. Догодина ще се опитам да се представя по-добре“, каза още тя.

Макар че това очевидно не беше най-добрата версия на Сабаленка, представянето на Осака беше зашеметяващо. Тя никога преди не беше достигала до третия кръг на Уимбълдън.

28-годишната тенисистка сияеше, след като постигна една от най-големите си победи след последната от четирите титли от Големия шлем през 2021 година.

„Мисля, че мачът беше наистина забавен, наистина съм благодарна. За мен този корт е толкова специален, това е първи мач, който спечелих на този корт. Означава много", заяви японката.

"Майка ми е тук и чувствам, че нейното готвене ме зарежда. Отдавна не съм се забавлявала толкова много на корта. Преди мача бях загубила от нея три пъти поред, беше наистина ужасно“, каза още тя.