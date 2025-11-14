БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Армията е подсигурена с бензин и дизел за една година, каза военният министър Атанас Запрянов

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Корабното гориво е на по-ниско ниво

армията подсигурена бензин дизел една година корабното гориво ниско ниво каза военният министър атанас запрянов
Снимка: БТА
Армията е подсигурена с бензин и дизел за една година, но корабното гориво е на по-ниско ниво - 37%, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

По-рано премиерът Росен Желязков свика заседание на Съвета по сигурността по темата за избор на особен управител на "Лукойл", а по време на блицконтрола в парламента вицепремиерът Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи "Лукойл" и "Роснефт".

Снимки: БТА

"Нашето участие е много ограничено, отговори министърът на въпрос във връзка с действията на Държавната агенция "Национална сигурност", МВР и Министерството на отбраната в "Лукойл". Една антидрон система сме разположи, за да следим какво става във въздушното пространство. Имаме готовност за охранителна дейност, ако от МВР решат, че е необходимо. Ще бъдем включени в смесени екипи, ако се наложи. Военните полицаи няма да извършват дейност сами. Има и още една резервна опция, ако се наложи - използването на специални сили", допълни министърът.

#особен управител на "Лукойл" # Атанас Запрянов #Министерство на отбраната #Лукойл

