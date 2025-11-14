Армията е подсигурена с бензин и дизел за една година, каза военният министър Атанас Запрянов

Армията е подсигурена с бензин и дизел за една година, но корабното гориво е на по-ниско ниво - 37%, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

По-рано премиерът Росен Желязков свика заседание на Съвета по сигурността по темата за избор на особен управител на "Лукойл", а по време на блицконтрола в парламента вицепремиерът Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи "Лукойл" и "Роснефт".

Снимки: БТА