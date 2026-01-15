Армстронг Око-Флекс: Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен

Новото крило на Левски - Армстронг Око-Флекс, се сбогува с Ботев Пловдив след трансфера си на „Герена“ чрез временна публикация в социалната мрежа Инстаграм.

На своя снимка той написа, че отборът винаги ще остане в сърцето му.

„Фенове на Ботев, благодаря ви за подкрепата през този сезон. Наслаждавах се на всеки момент в клуба и давах всичко от себе си на терена за клуба. Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен. Пожелавам ви всичко най-добро. Благодаря ви”, гласи текстът на футболиста.

Трябва обаче да се отбележи, че финансовият благодетел на на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, няма намерения лесно да пуска Флекс в Левски, тъй като смята, че опитът на "сините" да привлекат футболиста е в разрез с правилата.