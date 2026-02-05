БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ботев Пловдив пуска виртуални билети за дербито с Локомотив в турнира за Купата на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Средствата от кампанията ще бъдат използвани като премия при класиране за полуфиналите

Ботев Пловдив пуска виртуални билети за дербито с Локомотив в турнира за Купата на България
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Пловдив обяви, че пуска в продажба виртуални билети за предстоящото градско дерби с Локомотив Пловдив от четвъртфиналите в турнира за Купата на България. Срещата между двата тима е насрочена за 12 февруари (четвъртък) от 18:00 часа на стадион „Лаута“.

Решението за въвеждането на виртуални пропуски е продиктувано от засиления интерес от страна на привържениците на "жълто-черните“ и ограничения капацитет на гостуващия сектор на стадиона на Локомотив. Виртуалните билети могат да бъдат закупени онлайн чрез платформата kolezha.bg, както и във фен магазина на "Колежа“. Цената на един виртуален билет е 10 евро, а крайният срок за покупка е 15:00 часа в деня на мача.

От клуба съобщиха, че всички събрани средства от инициативата ще бъдат предоставени като премия на треньорския щаб и футболистите при класиране на отбора за полуфиналите на турнира.

Кампанията се провежда под мотото „Ботев ще прегъне. Ще прегърне купата!“, като от пловдивския клуб отправиха и емоционално послание към феновете си:

"Не всички от вас ще могат да са на трибуните, но ще бъдете заедно с нашите момчета. Всеки виртуален билет е подкрепа. Всеки виртуален билет е уважение. Всеки виртуален билет е вяра. Ботев не е просто клуб. Ботев е кауза. Ботев е Пловдив.“

Последното шампионатно дерби между двата отбора на стадион „Лаута“ бе прекратено, след като вратарят на Ботев Даниел Наумов беше уцелен с бутилка, а впоследствие на „канарчетата“ бе присъдена служебна победа.

#ПФК Локомотив Пловдив #Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Български футбол

БФС, МОН и ММС подписаха меморандум за въвеждане на програмата Just Play
БФС, МОН и ММС подписаха меморандум за въвеждане на програмата Just Play
Ботев Пловдив привлече под наем защитник от турския Гьозтепе Ботев Пловдив привлече под наем защитник от турския Гьозтепе
Чете се за: 00:57 мин.
Асоциацията на българските футболисти с остра позиция срещу расизма след случая с Бернард Текпетей Асоциацията на българските футболисти с остра позиция срещу расизма след случая с Бернард Текпетей
Чете се за: 02:12 мин.
Филип Кръстев бе представен като ново попълнение на Гьозтепе Филип Кръстев бе представен като ново попълнение на Гьозтепе
Чете се за: 01:57 мин.
Тодор Янчев и Стойчо Младенов-младши са на треньорска специализация в испанския Жирона Тодор Янчев и Стойчо Младенов-младши са на треньорска специализация в испанския Жирона
Чете се за: 01:22 мин.
Левски осъди расистките прояви след мача за Суперкупата на България Левски осъди расистките прояви след мача за Суперкупата на България
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царевец жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ