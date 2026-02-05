Ботев Пловдив пуска виртуални билети за дербито с Локомотив в турнира за Купата на България

Ботев Пловдив обяви, че пуска в продажба виртуални билети за предстоящото градско дерби с Локомотив Пловдив от четвъртфиналите в турнира за Купата на България. Срещата между двата тима е насрочена за 12 февруари (четвъртък) от 18:00 часа на стадион „Лаута“.

Решението за въвеждането на виртуални пропуски е продиктувано от засиления интерес от страна на привържениците на "жълто-черните“ и ограничения капацитет на гостуващия сектор на стадиона на Локомотив. Виртуалните билети могат да бъдат закупени онлайн чрез платформата kolezha.bg, както и във фен магазина на "Колежа“. Цената на един виртуален билет е 10 евро, а крайният срок за покупка е 15:00 часа в деня на мача.

От клуба съобщиха, че всички събрани средства от инициативата ще бъдат предоставени като премия на треньорския щаб и футболистите при класиране на отбора за полуфиналите на турнира.

Кампанията се провежда под мотото „Ботев ще прегъне. Ще прегърне купата!“, като от пловдивския клуб отправиха и емоционално послание към феновете си:

"Не всички от вас ще могат да са на трибуните, но ще бъдете заедно с нашите момчета. Всеки виртуален билет е подкрепа. Всеки виртуален билет е уважение. Всеки виртуален билет е вяра. Ботев не е просто клуб. Ботев е кауза. Ботев е Пловдив.“

Последното шампионатно дерби между двата отбора на стадион „Лаута“ бе прекратено, след като вратарят на Ботев Даниел Наумов беше уцелен с бутилка, а впоследствие на „канарчетата“ бе присъдена служебна победа.

