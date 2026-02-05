БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БФС, МОН и ММС подписаха меморандум за въвеждане на програмата Just Play

Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Програмата има за цел дългосрочното физическо, социално и личностно развитие на децата чрез интерактивни футболни сесии и образователни дейности.

БФС, МОН и ММС среща
Снимка: БФС
Българският футболен съюз, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта подписаха споразумение за разбирателство, с което поставят началото на дългосрочно партньорство за развитие на децата чрез силата на футбола и спорта в образователната среда.

От страна на Българския футболен съюз меморандумът бе подписан от президента Георги Иванов, от страна на Министерството на младежта и спорта – министър Иван Пешев, а Министерството на образованието и науката бе представено от министър Красимир Вълчев.

На събитието присъстваха още началникът на кабинета на министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, както и заместник изпълнителният директор на БФС по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова.

„Това споразумение е важна стъпка в посока устойчивото развитие на футбола и спорта сред децата. Чрез училищата и с подкрепата на държавните институции можем да достигнем до хиляди деца и да използваме футбола като средство за възпитание, здраве и ценности“, заяви президентът на БФС Георги Иванов.

Споразумението създава рамка за въвеждане в училищата в Република България на училищната и обществена спортна програма „Just Play“, както и на свързаната с нея международна инициатива „Футбол за училища“ (Football for Schools – F4S), разработена от ФИФА в партньорство с ЮНЕСКО. Програмата има за цел дългосрочното физическо, социално и личностно развитие на децата чрез интерактивни футболни сесии и образователни дейности.

Като част от меморандума ще бъде създадена специална мобилна апликация на ФИФА, изцяло адаптирана на български език. В нея ще бъдат структурирани тренировъчни и образователни материали, предназначени за използване от учителите при обучението на децата. Всички преподаватели, включени в програмата, ще преминат съответно обучение за работа с апликацията и прилагане на методиката в учебна и извънкласна среда.

Целевата група на програмата са деца на възраст от 4 до 14 години, включително деца със специални образователни потребности и деца с хронични заболявания. Основен фокус е поставен върху изграждането на жизнени умения, насърчаването на активен и здравословен начин на живот, развитието на социални и личностни компетентности, както и създаването на безопасна, приобщаваща и подкрепяща среда в училищата.

Съгласно споразумението БФС ще осигури необходимото спортно оборудване за участващите училища, обучение за учители и координатор на програмата, както и ще поеме разходите по нейното изпълнение. Освен това Българският футболен съюз ще организира допълнителни турнири и състезания, в рамките на които децата ще имат възможност активно да участват, да прилагат наученото и да развиват спортните и социалните си умения в реална игрова среда.

МОН ще съдейства за прилагането и популяризирането на програмата в образователната система, а ММС ще подкрепя инициативата като част от държавната политика за развитие на спорта и физическата активност сред децата и младежите.

Меморандумът е със срок на действие от три години, а с подписването му БФС, МОН и ММС заявяват общата си воля да обединят усилия, експертиза и ресурси в полза на децата в България и да използват футбола като инструмент за образование, възпитание и положителна социална промяна.

