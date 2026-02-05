БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След изтеклите записи в Бургас: Прокуратурата поиска пълна проверка на документацията на салоните за красота

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
прокуратурата бургас самосезира публикации незаконна дейност салони красота
Окръжната прокуратура в Бургас поиска пълна проверка на салоните за красота след скандала с изтеклите видеозаписи на клиенти по време на процедури по лазерна епилация.

Държавното обвинение иска РЗИ - Бургас, Комисията за защита на лични данни и ОД на МВР - Бургас да предоставят документация, свързана с работата на салоните за красота в Бургас.

На директора на РЗИ - Бургас е указано да предостави всички актове за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в Бургас.

Указано е също така Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени за удостоверяване на администрирането на лични данни от студия, извършващи лазерна епилация.

Документацията, касаеща актове за установяване нарушения на Закона за частната охранителна дейност в студията за лазерна епилация в града, ще бъде изискана и от ОД на МВР - Бургас.

Наред с това изброените институции следва да предприемат и други действия съобразно компетентността си и при установяване на нарушения да упражнят правомощията си, включващи и преценка за налагането на принудителни административни мерки.

Прокуратурата в Бургас образува две досъдебни производства за създаване на порнографски материали в козметични студия в града и разпространението им в интернет без знанието на клиентите. В държавното обвинение вече са постъпили десетки сигнали от потърпевши жени. Сред заснетите е и непълнолетно момиче. Разследването започна след сигнал от клиентка на студио за лазерни процедури в центъра на града, която установила, че е заснемана с камера, докато е била без облекло за извършване на манипулация. Тя е разбрала от свои приятели за интимните кадри, които са били разпространени в група в Телеграм.

На 2 февруари МВР извърши проверка и във втори обект на територията на града. Тогава на пресконференция от прокуратурата съобщиха, че има данни, които водят до предположението, че двата центъра са свързани.

