Ботев Пловдив привлече под наем защитник от турския Гьозтепе

Ботев Пловдив и турският елитен клуб Гьозтепе, чийто старши треньор е Станимир Стоилов, подписаха трансферно споразумение за футболиста Закария Тиндано, съобщиха от пловдивския клуб.

19-годишният краен защитник ще играе под наем при "жълто-черните“ за срок от една година. Младият футболист вече проведе подготовка с отбора и взе участие в контролните срещи на Ботев по време на зимната пауза.

Тиндано ще носи фланелката с номер 41 в състава на пловдивчани. От клуба изразиха увереност, че защитникът ще допринесе за конкуренцията в отбраната и за изпълнението на целите през сезона.