Арсенал финализира трансфера на Пиеро Инкапие

Шампионът на Англия Арсенал финализира подписването на постоянен договор с еквадорския защитник Пиеро Инкапие преди последния мач на националния тим на Еквадор срещу Германия от груповата фаза на световното първенство по футбол.

Инкапие изпълни условията за постоянен договор с английския шампион по време на престоя си под наем в отбора от Байер Леверкузен от миналия сезон. Той ще бъде официално играч на Арсенал от сряда.

24-годишният еквадорец записа 39 мача за Арсенал във всички турнири през миналия сезон, като основно поделяше задълженията на позицията с Рикардо Калафиори.

Пиеро Инкапие изигра пълни 90 минути в първите две срещи на Еквадор от груповата фаза на Мондиал 2026 - загуба с 0:1 от Кот д'Ивоар и равенство 0:0 срещу Кюрасао.