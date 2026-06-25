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Арсенал финализира трансфера на Пиеро Инкапие

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Спорт
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24-годишният еквадорец записа 39 мача за Арсенал във всички турнири през миналия сезон, като основно поделяше задълженията на позицията с Рикардо Калафиори.

Пиеро Инкапие
Снимка: БТА
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Шампионът на Англия Арсенал финализира подписването на постоянен договор с еквадорския защитник Пиеро Инкапие преди последния мач на националния тим на Еквадор срещу Германия от груповата фаза на световното първенство по футбол.

Инкапие изпълни условията за постоянен договор с английския шампион по време на престоя си под наем в отбора от Байер Леверкузен от миналия сезон. Той ще бъде официално играч на Арсенал от сряда.

24-годишният еквадорец записа 39 мача за Арсенал във всички турнири през миналия сезон, като основно поделяше задълженията на позицията с Рикардо Калафиори.

Пиеро Инкапие изигра пълни 90 минути в първите две срещи на Еквадор от груповата фаза на Мондиал 2026 - загуба с 0:1 от Кот д'Ивоар и равенство 0:0 срещу Кюрасао.

#Пиеро Инкапие #ФК Арсенал

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