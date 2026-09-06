Арсенал обърна Челси в голямото лондонско дерби

Арсенал спечели голямото лондонско дерби срещу Челси с 2:1, след като осъществи пълен обрат на „Емирейтс“. „Сините“ поведоха още във втората минута чрез Морган Роджърс, но Кай Хавертц изравни в 25-ата минута, а Мартин Йодегор донесе победата на „артилеристите“ в началото на второто полувреме.

Микел Артета спечели битката със сънародника си и близък приятел Чаби Алонсо, а Арсенал записа трета поредна победа в първенството от началото на сезона. За Алонсо това бе първа загуба като треньор на Челси.

„Артилеристите“ имаха по-сериозен контрол върху срещата, но Челси също създаде няколко опасни положения. Педро Нето нацели гредата преди почивката, докато след паузата Давид Рая се намеси решаващо при удар на Естевао и запази преднината на своя тим.

Арсенал показа високо ниво и затвърди позицията си сред фаворитите за титлата, докато Челси отново демонстрира слабости в защита.