арсенал официално привлече вратаря илан мелие

Арсенал официално обяви привличането на френския вратар Илан Мелие. 26-годишният страж пристига от Лийдс Юнайтед, където изкара седем сезона и записа 215 мача във всички турнири, като в 70 от тях не допусна гол.

Мелие започва кариерата си в Лориен, а през 2019 година преминава в Лийдс първоначално под наем. След спечелената промоция във Висшата лига трансферът му става постоянен, а французинът се утвърждава като един от основните играчи на клуба със 107 мача в английския елит.

След подписването на договора новото попълнение не скри вълнението си.

"Изключително щастлив съм. Това е велик ден за мен, защото се присъединявам към шампионите. За мен Арсенал е най-големият клуб в Англия. Нямам търпение да покажа колко много означава за мен тази емблема и да печеля трофеи с този отбор“, заяви Мелие.

Френският вратар ще носи фланелката с номер 30 и ще се присъедини към новите си съотборници в началото на предсезонната подготовка. От Арсенал уточниха, че трансферът ще бъде окончателно финализиран след приключването на всички регулаторни процедури.