Арсенал открива новия сезон във Висшата лига срещу Ковънтри, Ливърпул стартира с визита на Нюкасъл

Английската Висша лига официално обяви програмата за сезон 2026/27, а шампионът Арсенал ще открие кампанията с домакинство на новака Ковънтри Сити.

"Артилеристите“, които през миналия сезон сложиха край на 22-годишното си чакане за титлата, ще приемат водения от Франк Лампард тим на 21 август (петък) на стадион „Емирейтс“.

Сред най-интересните сблъсъци в първия кръг е гостуването на Ливърпул на Нюкасъл. Двубоят ще бъде и официален дебют на новия мениджър на мърсисайдци Андони Ираола във Висшата лига.

Нова ера започва и за Манчестър Сити след края на периода на Пеп Гуардиола. "Гражданите“ ще стартират сезона с домакинство на Борнемут на „Етихад“.

Завърналият се в елита Хъл Сити ще приеме Манчестър Юнайтед, докато другият новак Ипсуич започва кампанията с домакинство на Съндърланд.

Първият кръг предлага и две лондонски дербита - Брентфорд срещу Тотнъм и Фулъм срещу Челси.

Програма на първия кръг във Висшата лига 2026/27:

Арсенал – Ковънтри Сити (21 август, петък)

Хъл Сити – Манчестър Юнайтед (22 август, събота)

Ипсуич Таун – Съндърланд

Евертън – Кристъл Палас

Нотингам Форест – Лийдс Юнайтед

Брентфорд – Тотнъм

Брайтън – Астън Вила (23 август, неделя)

Манчестър Сити – Борнемут

Нюкасъл – Ливърпул

Фулъм – Челси (24 август, понеделник)

Първите седмици от сезона обещават сериозни изпитания за претендентите за титлата. Арсенал ще се изправи срещу Астън Вила и Челси още в първите три кръга, докато Ливърпул има тежка серия през есента с мачове срещу Манчестър Сити, Арсенал, Манчестър Юнайтед и Евертън.

Организаторите потвърдиха още, че през коледно-новогодишния период отборите ще разполагат с минимум 60 часа почивка между отделните си срещи, а окончателните дати и начални часове на част от двубоите ще бъдат уточнявани в зависимост от участието на английските клубове в европейските турнири.