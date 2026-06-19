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Арсенал открива новия сезон във Висшата лига срещу Ковънтри, Ливърпул стартира с визита на Нюкасъл

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Шампионите посрещат новака на "Емирейтс“, а дебютът на Андони Ираола начело на мърсисайдци ще бъде на "Сейнт Джеймсис Парк“

Арсенал открива новия сезон във Висшата лига срещу Ковънтри, Ливърпул стартира с визита на Нюкасъл
Снимка: AP Photo
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Английската Висша лига официално обяви програмата за сезон 2026/27, а шампионът Арсенал ще открие кампанията с домакинство на новака Ковънтри Сити.

"Артилеристите“, които през миналия сезон сложиха край на 22-годишното си чакане за титлата, ще приемат водения от Франк Лампард тим на 21 август (петък) на стадион „Емирейтс“.

Сред най-интересните сблъсъци в първия кръг е гостуването на Ливърпул на Нюкасъл. Двубоят ще бъде и официален дебют на новия мениджър на мърсисайдци Андони Ираола във Висшата лига.

Нова ера започва и за Манчестър Сити след края на периода на Пеп Гуардиола. "Гражданите“ ще стартират сезона с домакинство на Борнемут на „Етихад“.

Завърналият се в елита Хъл Сити ще приеме Манчестър Юнайтед, докато другият новак Ипсуич започва кампанията с домакинство на Съндърланд.

Първият кръг предлага и две лондонски дербита - Брентфорд срещу Тотнъм и Фулъм срещу Челси.

Програма на първия кръг във Висшата лига 2026/27:
Арсенал – Ковънтри Сити (21 август, петък)
Хъл Сити – Манчестър Юнайтед (22 август, събота)
Ипсуич Таун – Съндърланд
Евертън – Кристъл Палас
Нотингам Форест – Лийдс Юнайтед
Брентфорд – Тотнъм
Брайтън – Астън Вила (23 август, неделя)
Манчестър Сити – Борнемут
Нюкасъл – Ливърпул
Фулъм – Челси (24 август, понеделник)

Първите седмици от сезона обещават сериозни изпитания за претендентите за титлата. Арсенал ще се изправи срещу Астън Вила и Челси още в първите три кръга, докато Ливърпул има тежка серия през есента с мачове срещу Манчестър Сити, Арсенал, Манчестър Юнайтед и Евертън.

Организаторите потвърдиха още, че през коледно-новогодишния период отборите ще разполагат с минимум 60 часа почивка между отделните си срещи, а окончателните дати и начални часове на част от двубоите ще бъдат уточнявани в зависимост от участието на английските клубове в европейските турнири.

#Висша лига 2026/27 #ФК Арсенал

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