Артур Риндеркнеш с впечатляващото представяне и победа над Карен Хачанов още на старта на Мастърса в Монте Карло

Френският номер едно Артур Риндеркнеш изигра един от най-добрите си мачове за сезона, елиминирайки номер 14 в света в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло. Така той записа и първа победа в кариерата си в Княжеството.

Турнирът започна отлично за французите.

След зашеметяващата победа на 39-годишния Гаел Монфис срещу Талон Грийкспор и успеха на Юго Умбер в изцяло френския сблъсък с Моис Куаме, Артур Риндеркнеш продължи победната серия на представителите на Франция в първия турнир на клей от веригата.

27-ият в света Риндеркнеш победи 12-ия поставен Карен Хачанов със 7:5, 6:2 за 1 час и 30 минути. Непоклатим на сервис (79% от спечелените точки от първи сервис, 5 аса, 1 спасена точка за пробив), финалистът от миналогодишния Мастърс в Шанхай, несъмнено показа най-доброто си представяне за сезона.

30-годишният Риндеркнеш демонстрира агресивен тенис, без нито веднъж да се поколебае, дори когато руснакът имаше единствената си точка за пробив в мача, която той спаси с перфектно изпълнен дроп шот при 4:2 във втория сет.

След като преди това изигра и загуби в единствения си мач в основната схема в Монте Карло срещу Фабио Фонини през 2022 г., французинът този път завърши двубоя при втория си мачбол, спечелен в последния гейм на сервис на Хачанов.

Във втория кръг Риндеркнеш ще се изправи срещу победителя от мача между канадеца Габриел Диало и бразилската звезда Жоао Фонсека.

В турнира на двойки обаче френско-монегаската двойка Артур Риндеркнеш - Валентен Вашеро отпадна още в първия кръг в неделя.

Двамата братовчеди отстъпиха пред петите в схемата на турнира Аревало и Павич с 6:3, 6:7, 8:10 за 2 часа и 41 минути.