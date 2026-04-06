Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Шампионът от 2014 година загуби от аржентинеца Себастиан Баес на старта на турнира. Швейцарецът ще прекрати кариерата си след този сезон.

Стан Вавринка приключи участието си на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло още в първия кръг. 41-годишният швейцарец, който триумфира с купата през 2014 г., загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 5:7, 5:7.

Вавринка реализира 4 аса и 4 пробива, но допусна 4 двойни грешки и загуби 6 от своите сервис геймове. Той влезе в основната схема чрез "уайлд кард“, предоставена от организаторите.

Това бе последното участие на швейцареца в Монте Карло, тъй като той ще се оттегли от професионалния тенис в края на сезона.

Публиката на централния корт „Рение III“ изпрати шампиона от 2014-а с бурни аплодисменти.

Вавринка заема 104-то място в света и можеше да си осигури място в основната схема на Ролан Гарос, тъй като участниците във втория турнир от Големия шлем се определят от резултатите на турнира в Монте Карло. Така той ще трябва да се надява да получи отново "уайлд кард" от организаторите, за да участва за последен път на Откритото първенство на Франция, което спечели през 2015 г.

Във втория кръг Баес ще се изправи срещу поставения под номер 1 в схемата Карлос Алкарас.

Григор Димитров започва участието си в Монте Карло във вторник, 7 април, срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери.


