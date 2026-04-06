17-годишният Моис Куаме се бори, но отстъпи пред Юго Умбер при дебюта си в Монте Карло

Чете се за: 02:55 мин.
Куаме участва с "уайлд кард" в първия турнир на клей за сезона.

годишният моис куаме бори отстъпи юго умбер дебюта монте карло
Снимка: L'Équipe
Моис Куаме не успя да запише мечтан старт при дебюта си в основната схема на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

Във френски двубой, 17-годишният Куаме, който участва с "уайлд кард" отстъпи пред 34-ия в световната ранглиста Юго Умбер.

Умбер се наложи в два сета - 6:3, 7:5 за 1 час и 47 минути.

Мачът започна лошо за 328-ия в класацията на АТР Куаме, който изостана с 0:4. Макар да успя да пробие на два пъти сервиса на Умбер и да намали изоставането си до 3:4, френският талант не можа да се противопостави на сънародника си и да направи обрат. Умбер направи пробив от своя страна и затвори сета след 6:3.

Втората част обаче беше много по-оспорвана. По-агресивен и постоянен, Куаме постепенно намери ритъма си и оказа натиск върху опонента си. Умбер сервираше за мача при 5:4, но позволи на младия си опонент да се върне за кратко. Роденият в Мец тенисист затвори сета, а с това и мача след 7:5.

Във втория кръг 27-годишният французин ще се изправи срещу Яник Синер, който започва сезона си на клей корт след двойната си победа в Индиън Уелс и Маями, във втория кръг.

"Научих много. Имаше добри неща, неща, върху които да работя. Във всеки случай, смятам, че има за какво да се гордея. Видях, че мога да се състезавам с някой от Топ 30-40. Имах възможности за пробив и шансове да се върна в мача. При резултат 5:5 във втория сет имаше момент, в който успях, но после отново изостанах, за съжаление. Всичко това е част от процеса на учене“, каза с усмивка Муаме.

Той записа иторически успех в Маями само седмици по-рано, когато стана най-младият играч с победа в турнир от сериите Мастърс 1000 след Рафаел Надал през 2003 г. Куаме победи Закари Свайда в първия кръг, а след това отстъпи преди Иржи Лехечка.

Френският талант разкри в Монте Карло, че Новак Джокович му е изпратил поздравително съобщение, след победата му над Свайда:

"Голям мач днес. Поздравления. Дано стигнеш далеч“, е написал сърбинът до своя млад колега.

17-годишният френски талант Моис Куаме получи "уайлд кард" за Мастърса в Маями
17-годишният френски талант Моис Куаме получи "уайлд кард" за Мастърса в Маями
