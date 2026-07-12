Аржентинският футбол се прости с легендата Антонио Ратин

Аржентинският футбол загуби една от най-емблематичните си фигури. На 89-годишна възраст почина Антонио Ратин – легендарният капитан на Бока Хуниорс и националния отбор на Аржентина, съобщиха от клуба, на който той остава верен през цялата си състезателна кариера.

Rattín fue uno más de nosotros y amó tanto estos colores que fueron los únicos que eligió defender durante sus 14 años de carrera.



Caudillo, argentino y eternamente Bostero.



Te vamos a extrañar, Rata querido. pic.twitter.com/jryz9CaXDX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 11, 2026

"С огромна мъка в сърцето всички заедно скърбим за кончината на Антонио Убалдо Ратин – идол и символ на нашата институция. Ние сме със семейството и близките му в този труден момент. Сбогом, Рата“, написаха от Бока Хуниорс в социалната мрежа X.

Наричан с прозвището „Рата“ („Плъха“), Ратин носи екипа на гранда от Буенос Айрес между 1956 и 1970 година. За този период той изиграва 282 официални мача, отбелязва 28 гола и печели четири шампионски титли на Аржентина. Сред най-големите му успехи е и достигането до финала на Копа Либертадорес през 1963 година.

С екипа на националния отбор полузащитникът записва участия на световните първенства през 1962 и 1966 година, превръщайки се в една от водещите фигури на „албиселесте“ през това десетилетие.

Името на Ратин остава завинаги в историята и заради един от най-противоречивите моменти на Мондиалите. На четвъртфинала срещу Англия през 1966 година на „Уембли“ той е изгонен от германския съдия Рудолф Крайтлайн, но отказва веднага да напусне терена, тъй като твърди, че не е разбрал решението заради езиковата бариера. На излизане смачква корнер-флагчето, символизиращо английския флаг, и сяда върху червен килим, предназначен за кралица Елизабет II, в знак на протест.

Случаят се превръща в един от катализаторите за въвеждането на системата с жълти и червени картони, която ФИФА използва за първи път на Световното първенство през 1970 година.

„Носих само две фланелки през целия си живот – на Бока и на Аржентина“, казва Ратин в едно от последните си интервюта – думи, които се превърнаха в символ на неговата вярност към клуба и родината.

След края на футболната си кариера той за кратко е треньор на Бока Хуниорс, а впоследствие се насочва към политиката, където дълги години е депутат в долната камара на аржентинския Конгрес. С кончината му Аржентина се разделя с една от най-ярките личности в историята на своя футбол.