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Аржентинският футбол се прости с легендата Антонио Ратин

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Спорт
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Емблематичният капитан на Бока Хуниорс и двукратен участник на световни първенства почина на 89-годишна възраст, оставяйки ярка следа в историята на играта

Аржентинският футбол се прости с легендата Антонио Ратин
Снимка: БТА
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Аржентинският футбол загуби една от най-емблематичните си фигури. На 89-годишна възраст почина Антонио Ратин – легендарният капитан на Бока Хуниорс и националния отбор на Аржентина, съобщиха от клуба, на който той остава верен през цялата си състезателна кариера.

"С огромна мъка в сърцето всички заедно скърбим за кончината на Антонио Убалдо Ратин – идол и символ на нашата институция. Ние сме със семейството и близките му в този труден момент. Сбогом, Рата“, написаха от Бока Хуниорс в социалната мрежа X.

Наричан с прозвището „Рата“ („Плъха“), Ратин носи екипа на гранда от Буенос Айрес между 1956 и 1970 година. За този период той изиграва 282 официални мача, отбелязва 28 гола и печели четири шампионски титли на Аржентина. Сред най-големите му успехи е и достигането до финала на Копа Либертадорес през 1963 година.

С екипа на националния отбор полузащитникът записва участия на световните първенства през 1962 и 1966 година, превръщайки се в една от водещите фигури на „албиселесте“ през това десетилетие.

Името на Ратин остава завинаги в историята и заради един от най-противоречивите моменти на Мондиалите. На четвъртфинала срещу Англия през 1966 година на „Уембли“ той е изгонен от германския съдия Рудолф Крайтлайн, но отказва веднага да напусне терена, тъй като твърди, че не е разбрал решението заради езиковата бариера. На излизане смачква корнер-флагчето, символизиращо английския флаг, и сяда върху червен килим, предназначен за кралица Елизабет II, в знак на протест.

Случаят се превръща в един от катализаторите за въвеждането на системата с жълти и червени картони, която ФИФА използва за първи път на Световното първенство през 1970 година.

„Носих само две фланелки през целия си живот – на Бока и на Аржентина“, казва Ратин в едно от последните си интервюта – думи, които се превърнаха в символ на неговата вярност към клуба и родината.

След края на футболната си кариера той за кратко е треньор на Бока Хуниорс, а впоследствие се насочва към политиката, където дълги години е депутат в долната камара на аржентинския Конгрес. С кончината му Аржентина се разделя с една от най-ярките личности в историята на своя футбол.

#Антонио Ратин

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