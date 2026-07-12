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Ерлинх Холанд ще стиска палци на Англия до края на Мондиал 2026

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Головата машина на Норвегия иска неговите съотборници в Манчестър Сити да се представят добре.

Ерлинх Холанд ще стиска палци на Англия до края на Мондиал 2026
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Ерлинг Холанд ще подкрепя Англия до края на Световното първенство по футбол, въпреки че отборът на Томас Тухел надви Норвегия с 2:1 в мач от четвъртфиналите. Нападателят е роден в Лийдс и от 2022 играе за Манчестър Сити, с който има 132 мача и 112 попадения.

Холанд е с двойно гражданство, тъй като е роден по времето, в което баща му Алф играеше Лийдс Юнайтед и бе пред трансфер именно в Манчестър Сити.

Попитан дали от този момент насетне ще подкрепя Англия, Холанд каза: "Да, защо не? Имам приятели в Манчестър Сити, които играят и в момента за този отбор. Искам да се представят добре. Имам фланелка на Англия преди такава на Норвегия, още когато бях малък".

Освен че има съотборници в Англия, Холанд има и бивши такива, с които все още поддържа приятелски взаимоотношения. Той се засече в Борусия Дортмунд с Джуд Белингам, който вкара двата гола за победата срещу Норвегия.

"Джуд е добър мой приятел и прекарах две прекрасни години с него в Дортмунд. Той е много приятно момче. Изобщо не се изненадвам, че вкара двата гола, защото се намира в много добра форма. Мисля, че абсолютно незаслужено го критикуват, че не вкарва постоянно. Джуд е невероятен футболист и англичаните имат късмет, защото всеки иска играч като него", каза още Холанд.

#Национален отбор на Норвегия по футбол #Мондиал 2026 #Ерлинг Холанд

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