Футболната треска в Перу кръсти над 500 бебета на Ерлинг Холанд

Ерлинг Холанд се превърна в истински феномен по време на световното първенство по футбол, а влиянието му вече се усеща далеч извън терена. Според информация на AFP повече от 500 бебета, родени в Перу по време на Мондиал 2026, носят името на голмайстора на Норвегия.

Общо 468 новородени са регистрирани с името Холанд, а още 91 са получили пълното име Ерлинг Холанд. Повечето от тях са били записани след началото на световното първенство, като броят им е нараснал осезаемо с впечатляващото представяне на скандинавците.

Нападателят изигра ключова роля за силното участие на Норвегия, реализирайки седем гола в четири мача. Въпреки отличната му форма, тимът отпадна на четвъртфиналите след поражение с 1:2 след продължения от Англия.

Случаят е поредното доказателство за огромната популярност на Холанд, чиито изяви на Мондиал 2026 вдъхновиха стотици семейства в Перу да кръстят децата си на една от най-големите звезди на световния футбол.