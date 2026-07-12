Футболната треска в Перу кръсти над 500 бебета на Ерлинг Холанд

Впечатляващото представяне на звездата на Норвегия на Мондиал 2026 вдъхнови стотици семейства да изберат неговото име за своите новородени деца
Ерлинг Холанд се превърна в истински феномен по време на световното първенство по футбол, а влиянието му вече се усеща далеч извън терена. Според информация на AFP повече от 500 бебета, родени в Перу по време на Мондиал 2026, носят името на голмайстора на Норвегия.
Общо 468 новородени са регистрирани с името Холанд, а още 91 са получили пълното име Ерлинг Холанд. Повечето от тях са били записани след началото на световното първенство, като броят им е нараснал осезаемо с впечатляващото представяне на скандинавците.
Нападателят изигра ключова роля за силното участие на Норвегия, реализирайки седем гола в четири мача. Въпреки отличната му форма, тимът отпадна на четвъртфиналите след поражение с 1:2 след продължения от Англия.
Случаят е поредното доказателство за огромната популярност на Холанд, чиито изяви на Мондиал 2026 вдъхновиха стотици семейства в Перу да кръстят децата си на една от най-големите звезди на световния футбол.