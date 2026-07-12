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Футболната треска в Перу кръсти над 500 бебета на Ерлинг Холанд

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Спорт
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Впечатляващото представяне на звездата на Норвегия на Мондиал 2026 вдъхнови стотици семейства да изберат неговото име за своите новородени деца

футболната треска перу кръсти 500 бебета ерлинг холанд
Снимка: AP Photo
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Ерлинг Холанд се превърна в истински феномен по време на световното първенство по футбол, а влиянието му вече се усеща далеч извън терена. Според информация на AFP повече от 500 бебета, родени в Перу по време на Мондиал 2026, носят името на голмайстора на Норвегия.

Общо 468 новородени са регистрирани с името Холанд, а още 91 са получили пълното име Ерлинг Холанд. Повечето от тях са били записани след началото на световното първенство, като броят им е нараснал осезаемо с впечатляващото представяне на скандинавците.

Нападателят изигра ключова роля за силното участие на Норвегия, реализирайки седем гола в четири мача. Въпреки отличната му форма, тимът отпадна на четвъртфиналите след поражение с 1:2 след продължения от Англия.

Случаят е поредното доказателство за огромната популярност на Холанд, чиито изяви на Мондиал 2026 вдъхновиха стотици семейства в Перу да кръстят децата си на една от най-големите звезди на световния футбол.

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#Национален отбор на Норвегия по футбол #Мондиал 2026 #Ерлинг Холанд

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