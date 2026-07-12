Стале Солбакен: Момчетата заслужават само аплодисменти

Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен изрази разочарованието си след драматичното отпадане на отбора от Англия на четвъртфиналите на Мондиал 2026, но отказа спорната ситуация при изравнителния гол да засенчи представянето на неговите футболисти.

Англия стигна до успех с 2:1 след продължения в Маями, а първото попадение на Джуд Белингам предизвика сериозни дискусии. Според норвежкия щаб топката е променила траекторията си след контакт с един от надземните телевизионни кабели, докато ФИФА обяви, че вграденият в топката сензор не е отчел подобно докосване.

"Да, вероятно кабелът заслужава асистенция. Това беше нещастие за нас. Топката падна право от небето и промени посоката си“, коментира Солбакен с ирония на пресконференцията след срещата.

Наставникът призна, че лично не е видял контакта, но допълни, че много хора от норвежката скамейка са убедени, че такъв е имало.

"Ако няма звук или данни от чипа, какво мога да кажа срещу това? Но топката просто падна от небето. Очевидно се случи нещо и ситуацията беше странна“, заяви той.

Въпреки недоволството си от спорния момент, Солбакен не пожела именно той да остане като най-запомнящото се от участието на Норвегия.

"Надявам се, че можем да говорим за други неща. Искрено се надявам това да не бъде историята за този отбор. Играхме на най-високо ниво и няма от какво да се срамуваме“, каза специалистът.

Норвегия достигна до финалите на световното първенство за първи път от 1998 година насам и впечатли с представянето си, водена от звездата Ерлинг Холанд.