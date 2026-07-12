Сенегал освободи Папе Тиау след неубедителното представяне на Мондиал 2026

Футболната федерация на Сенегал освободи селекционера Папе Тиау след разочароващото представяне на националния отбор на световното първенство през 2026 година. От централата обявиха, че резултатите на Мондиала налагат промяна начело на тима.

Сенегал пристигна на шампионата с високи очаквания, след като през януари триумфира с титлата в турнира за Купата на африканските нации след победа над Мароко във финала. Въпреки това"„лъвовете от Теранга“ не оправдаха прогнозите. Те загубиха първите си два мача в груповата фаза срещу Франция и Норвегия, а на осминафиналите пропиляха аванс от 2:0 срещу Белгия само пет минути преди края на редовното време и впоследствие отстъпиха с 2:3 след продължения.

45-годишният Тиау трябваше да започне квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 година с наказание от пет мача. Санкцията му беше наложена, след като изведе отбора от терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа за Мароко във финала на континенталния шампионат.

Според информация на френското издание „Екип“ един от основните фаворити да наследи Тиау е световният шампион с Франция Патрик Виейра, който е роден в сенегалската столица Дакар.

От сенегалската футболна федерация вече насрочиха извънредна пресконференция за понеделник, на която се очаква да бъдат обявени следващите стъпки около националния отбор.