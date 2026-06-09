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Астронавтите на НАСА ще носят скафандри, разработени с помощта на „Прада“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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астронавтите наса носят скафандри разработени помощта bdquoпрадаldquo
Снимка: БТА/Архив
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Италианската модна къща „Прада“ представи вътрешния слой на скафандрите, които астронавтите на НАСА ще носят до Луната, отбелязвайки навлизането на луксозния бранд в космическата индустрия, съобщи Ройтерс. Прилепналият костюм е създаден в сътрудничество с „Аксиом спейс“ и включва вентилационни тръбички, вплетени директно в тъканта.

„Ние наистина разполагаме с широк спектър от възможности и ноу-хау“, заяви Лоренцо Бертели, главен маркетинг директор на „Прада“, по време на събитие в магазина на марката в Манхатън, седейки до манекен, облечен в новия костюм.

Новият продукт е израз на гръмкото навлизане на „Прада“ в космическата мода през 2024 г. с представянето на скафандър, който се очаква да бъде използван за дългоочакваното кацане на Луната на мисията „Артемида“ 4 на НАСА през 2028 г., отбелязва Ройтерс. Луксозните марки отдавна черпят вдъхновение от космическите пътувания. Но „Прада“ отиде „отвъд вдъхновението към реално партньорство“ с развитието на индустриите за космически изследвания и туризъм, заяви Томай Сердари, професор по маркетинг в бизнес института „Стърн“ към Нюйоркския университет.

Той посочи два фактора, които мотивират интереса на марката към космическата индустрия: получаване на достъп до заможни потребители, които обмислят космически пътувания, и свързване на марката с авангардното мислене. Компании от „Блу ориджин“ на Джеф Безос до „Спейс екс“ на Илон Мъск се насочиха към космическия туризъм за богати.

„За луксозния бранш е от ключово значение да бъдеш първи и да налагаш правилата“, посочва Сердари. Според нея марки от ранга на „Луи Вюитон“, „Ермес“ и „Шанел“ имат интерес към космическите пътувания, но по-скоро ще изберат различен подход за своето позициониране в модната индустрия в Космоса.

#скафандри #астронавти на Луната #НАСА

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