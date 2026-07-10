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Астрономи наблюдаваха екзопланета, оцеляла след смъртта на своята звезда

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:20 мин.
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Астрономи наблюдаваха екзопланета, оцеляла след смъртта на своята звезда
Снимка: Снимката е илюстративна
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Астрономи направиха подробни наблюдения на екзопланета, която е оцеляла милиарди години след смъртта на подобна на Слънцето звезда, около която е обикаляла, предаде Ройтерс. Откритието дава нови сведения за това как някои планети могат да продължат да съществуват след края на живота на своите звезди.

Екзопланетата WD 1856 b, подобна по размер на Юпитер, се намира на 81 светлинни години от Земята в съзвездието Дракон. Една светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година и е равна на около 9,5 трилиона километра.

Изследователите са установили, че газовият гигант има маса около осем пъти по-голяма от тази на Юпитер - най-голямата планета в Слънчевата система. Температурата в атмосферата му е около 127 градуса по Целзий - стойност, която учените определят като неочаквано висока.

Планетата обикаля много близо до бялото джудже, което е остатъкът от загиналата звезда. Тя вероятно се е придвижила постепенно навътре към него и днес се намира около 50 пъти по-близо до звездния остатък, отколкото Земята е до Слънцето. Една обиколка по орбитата ѝ трае само 1,4 дни.

WD 1856 b показва, че някои планети могат да оцелеят след смъртта на своята звезда - процес, който в далечното бъдеще може да засегне и части от Слънчевата система. Условията около тази екзопланета обаче са различни, тъй като бялото джудже е част от тройна звездна система, заедно с две червени джуджета, всяко от които има около 30 процента от масата на Слънцето.

„Има две основни конкуриращи се идеи за това как WD 1856 b е достигнала толкова близка орбита, каквато наблюдаваме днес“, каза астрофизикът Кристофър О'Конър от Северозападния университет в Илинойс, един от авторите на изследването, публикувано в сп. „Нейчър“.

Според едната хипотеза планетата е била погълната от своята звезда по време на фазата на разширяване до червен гигант, но е оцеляла в близост до ядрото, което по-късно се е превърнало в бяло джудже. Другата възможност е първоначално планетата да е била достатъчно далеч, за да избегне поглъщане, но гравитационното влияние на други близки обекти - включително двете червени джуджета - да я е насочило към сегашната ѝ орбита.

Откриването на WD 1856 b през 2020 г. предостави първото убедително доказателство, че планети могат да оцелеят след смъртта на звезда, подобна на Слънцето. Новото изследване разкрива повече подробности за състава и историята на планетата благодарение на наблюдения с космическия телескоп „Джеймс Уеб“, допълва Ройтерс.

# екзопланета #астрономи

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