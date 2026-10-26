Астрономи откриха три черни дупки в далечна галактика с помощта на телескопа "Джеймс уеб"

Три черни дупки в далечна галактика откриха астрономи с помощта на космическия телескоп "Джеймс уеб", съобщи Science Daily. Изследването, ръководено от Института "Макс Планк" за извънземна физика в Германия, разкрива нови подробности за развитието на космическите обекти в ранната Вселена.

Галактиката се намира на повече от дванадесет милиарда светлинни години от Земята и е наблюдавана такава, каквато е малко повече от милиард години след Големия взрив. Две от черните дупки са разположени близо една до друга в нейния център, а третата се намира в по-отдалечена област.

Според ръководителя на изследването Хана Юблер това е първото доказателство за три активни черни дупки в една галактика от толкова ранна епоха.

Учените установяват, че най-малката от тях поглъща материя с необичайно висока скорост, надхвърляща очакванията на съществуващите модели. Двете черни дупки в центъра може да се слеят през следващите няколкостотин милиона години.

Съавторът на проучването Роберто Майолино посочва, че подобни сливания може да са допринесли за бързото нарастване на черните дупки в ранната Вселена. Откритието показва и възможността телескопът "Джеймс уеб" да разкрие други подобни системи, които досега са останали незабелязани.