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Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Астрономи откриха три черни дупки в далечна галактика с помощта на телескопа "Джеймс уеб"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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астрономи откриха три черни дупки далечна галактика помощта телескопа джеймс уеб
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Три черни дупки в далечна галактика откриха астрономи с помощта на космическия телескоп "Джеймс уеб", съобщи Science Daily. Изследването, ръководено от Института "Макс Планк" за извънземна физика в Германия, разкрива нови подробности за развитието на космическите обекти в ранната Вселена.

Галактиката се намира на повече от дванадесет милиарда светлинни години от Земята и е наблюдавана такава, каквато е малко повече от милиард години след Големия взрив. Две от черните дупки са разположени близо една до друга в нейния център, а третата се намира в по-отдалечена област.

Според ръководителя на изследването Хана Юблер това е първото доказателство за три активни черни дупки в една галактика от толкова ранна епоха.

Учените установяват, че най-малката от тях поглъща материя с необичайно висока скорост, надхвърляща очакванията на съществуващите модели. Двете черни дупки в центъра може да се слеят през следващите няколкостотин милиона години.

Съавторът на проучването Роберто Майолино посочва, че подобни сливания може да са допринесли за бързото нарастване на черните дупки в ранната Вселена. Откритието показва и възможността телескопът "Джеймс уеб" да разкрие други подобни системи, които досега са останали незабелязани.

#далечна галактика #три черни дупки #откриване

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