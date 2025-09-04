БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атаката срещу директора на русенската полиция показва пълно незачитане на държавата, написа Слави Трифонов

Държавата е това, което сме ние, коментира той

Атаката срещу директора на русенската полиция показва пълно незачитане на държавата, написа Слави Трифонов
Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Това написа във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов по повод нападението на директора на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров.

Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи, посочи Трифонов.

"Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. В този случай държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз", пише още той.

