Атаката срещу директора на русенската полиция показва пълно незачитане на държавата, написа Слави Трифонов

Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Това написа във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов по повод нападението на директора на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров.

Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи, посочи Трифонов.