БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Атанасов: Аз бях първият, който каза да се закрие КПК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази
атанас атанасов бях първият каза закрие кпк
Слушай новината

Атанас Атанасов, председател на ДСБ, коментира проектозакона на ИТН, който предвиждаше затвор за журналисти, но днес беше оттеглен.

"Тези хора чалгизираха политиката. Този път решиха и наказателното право да чалгизират. Това е пълен абсурд. Първо, юридическата гилдия скърца със зъби от такива законопроекти. Второто, което, нали, си давате сметка вие, журналистите, блогърите и всички тези свободни хора, които разпространяват определена информация в съответствие с Конституцията, с международните актове, че това е размахване на пръст точно за свободното слово", каза Атанас Атанасов.

Атанасов коментира и настояването на "ДПС-НН" за закриване на КПК.

"Аз бях първия като излязох и казах, че тази Антикорупционна комисия трябва да се закрие. И имам своите мотиви. Ще разгледаме този законопроект, който е внесен, но искам да видя преходните и заключителните разпоредби. И да видим тези, които са сега служители в тази комисия, къде ще отидат. Защото трябва да отидат на борсата. Това са хора, които са избирани неслучайно да бъдат, за да изпълняват политически поръчки. А не да ги устроят отново и да се върнат едната част в ДАНС, другата част в прокуратурата, следствието и да вършат същите пакости. Иначе, аз изначално бях против тази комисия. Единственият аргумент, заради който се съгласих да подкрепя, когато се внесе този законопроект, беше, че комисията трябваше да се избира тогава с две трети мнозинство, което даваше възможност, според разпределението на силите, това да не е чисто партиен орган, а да има партийна безпристрастност. И след което измениха закона и сега би трябвало тази комисия, с оправданието ще загубим едни пари от Плана за възстановяване и устойчивост, тази комисия може да се избере с обикновено политическо мнозинство в парламента", коментира Атанасов.

Атанасов заяви, че подкрепя Васил Терзиев в кризата с боклука в София.

"Искам да ви кажа, че не само съм изненадан, но и му стискам палци. Оказва се, че този човек има гръбнак. Политически гръбнак. И се опълчи срещу тези, които искат да прибират едни големи пари от софиянци, за да напълнят отново едни чекменджета. Така че, стискам му палци и аз съм сигурен, че той ще успее да се прибори".

#КПК #криза с боклука #Атанас Атанасов

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
2
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
3
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
4
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
5
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
6
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Общество

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Започна "Синелибри": Фестивалът открива "Чужденецът" на Франсоа Озон Започна "Синелибри": Фестивалът открива "Чужденецът" на Франсоа Озон
Чете се за: 00:50 мин.
В Световния ден на психичното здраве водещи експерти обсъждаха как да се реформира системата В Световния ден на психичното здраве водещи експерти обсъждаха как да се реформира системата
Чете се за: 01:25 мин.
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия
Чете се за: 02:37 мин.
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата централа на "ДПС-Ново начало" БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата централа на "ДПС-Ново начало"
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ