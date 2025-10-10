Атанас Атанасов: Аз бях първият, който каза да се закрие КПК

Атанас Атанасов, председател на ДСБ, коментира проектозакона на ИТН, който предвиждаше затвор за журналисти, но днес беше оттеглен.

"Тези хора чалгизираха политиката. Този път решиха и наказателното право да чалгизират. Това е пълен абсурд. Първо, юридическата гилдия скърца със зъби от такива законопроекти. Второто, което, нали, си давате сметка вие, журналистите, блогърите и всички тези свободни хора, които разпространяват определена информация в съответствие с Конституцията, с международните актове, че това е размахване на пръст точно за свободното слово", каза Атанас Атанасов.

Атанасов коментира и настояването на "ДПС-НН" за закриване на КПК.

"Аз бях първия като излязох и казах, че тази Антикорупционна комисия трябва да се закрие. И имам своите мотиви. Ще разгледаме този законопроект, който е внесен, но искам да видя преходните и заключителните разпоредби. И да видим тези, които са сега служители в тази комисия, къде ще отидат. Защото трябва да отидат на борсата. Това са хора, които са избирани неслучайно да бъдат, за да изпълняват политически поръчки. А не да ги устроят отново и да се върнат едната част в ДАНС, другата част в прокуратурата, следствието и да вършат същите пакости. Иначе, аз изначално бях против тази комисия. Единственият аргумент, заради който се съгласих да подкрепя, когато се внесе този законопроект, беше, че комисията трябваше да се избира тогава с две трети мнозинство, което даваше възможност, според разпределението на силите, това да не е чисто партиен орган, а да има партийна безпристрастност. И след което измениха закона и сега би трябвало тази комисия, с оправданието ще загубим едни пари от Плана за възстановяване и устойчивост, тази комисия може да се избере с обикновено политическо мнозинство в парламента", коментира Атанасов.

Атанасов заяви, че подкрепя Васил Терзиев в кризата с боклука в София.