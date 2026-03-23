Атанас Фурнаджиев: Банско е най-близо до това да приеме състезание по биатлон

Председателят на БФ по биатлон Атанас Фурнаджиев посрещна бронзовата медалистка от Игрите в Милано/Кортина Лора Христова и коментира представянето на националните състезатели този сезон.

"Поздравихме се и със световен шампион за младежи до 19 години, Георги Джоргов, което е за първи път в историята на българския биатлон. Това, което трябва да разберат всички състезатели е, че всичко се постига с много и упорит труд и когато се трудиш и даваш всичко от себе си на тренировки, резултатите идват", започна той.

"Със сигурност можеше (б.ред - да има по-добри резултати през сезона). Попречиха ни няколко неща. Едно от тях е болести, които за съжаление нямаше как да избегнем. Милена Тодорова на два пъти боледува. Накрая се оказа, че не е излекувана от второто си боледуване, тоест за трети път се наложи да пие антибиотик. Другата ни надежда за медал беше тя и малко не й достигна. Видяхте, че буквално секунди й попречиха да се поздрави с медал. Можеше да имаме по-добро представяне, но нека не бъдем максималисти. Мисля, че и това да имаме медал от Олимпиадата също е достатъчно", обясни Фурнаджиев.

На въпрос какво може да се подобри по отношение на условията за подготовка, Фурнаджиев отговори:

"Много неща могат да се подобрят, най-вече в материалната база, която имаме. Да направим така, че да можем да домакинстваме състезания по биатлон. Най-близо до това е Банско. Там обаче, за да се случи това, трябва да се промени законът за горите и да се разреши да се построи една сграда между арената за биатлон и другата писта, която сграда може да бъде и дървена, не е необходимо да бъде от бетон."

"Много неща могат да се променят. Написахме писмо до министъра от какво има нужда федерацията, с копие до г-н Бербатов, съветникът на министър-председателя. Писмото е входирано, начертани са стъпки, от които имаме нужда. На първо време е необходимо закупуване на едни тренажори, които да са горе на Белмекен, които освен от биатлона, могат да се ползват и от още 3-4 федерации. Това не е само за биатлон. Чакаме реакция", каза още Фурнаджиев.

"Има доста деца, Троян е един от водещите центрове за биатлон. Там се изгражда асфалтов ролбан за тренировки. Стрелбище има направено ново. Там тренират два клуба. Има какво да дойде", изрази увереност президентът на БФ Биатлон.

Той разкри още, че ще се кандидатира за нов мандат начело на биатлона на предстоящото през уикенда Общо събрание на федерацията.

"Предстои да се обсъди. В петък, събота, неделя е Държавното първенство на Банско, където ще имаме и Общо събрание в събота. Ще се кандидатирам за нов мандат и след като мине Общото събрание, ще се събере новоизбраният управителен съвет да заседаваме по всички тези предстоящи въпроси", завърши Атанас Фурнаджиев.

