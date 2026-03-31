Атанас Фурнаджиев: От нас зависи да развием потенциала в биатлонистите ни

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев изрази увереност, че българските биатлонисти разполагат с потенциал за значими успехи и постижения.

На пресконференция на централата Лора Христова получи чек за 20 хиляди евро, лек автомобил от родната федерация и беше избрана за "Спортист на месец февруари".

"В събота приключи Общото събрание, на което бях преизбран. Имаме и нов управителен съвет с нови хора в него, в лицето на които виждам съмишленици, с които в следващите четири години ще работим усилено за надграждане на постигнатото и за това да успеем да развием биатлона и да го качим на още по-високо ниво. Ще работим неуморно в тази посока, за да можем да се поздравим с още победи", сподели той.

Според него младите състезатели имат потенциал да достигнат световно ниво.

"Имаме младо поколение от биатлонисти, които постигнаха сериозни успехи. Знаете за Георги Джоргов, който стана световен шампион, Георги Наумов, който също беше с достойни класирания, Райа Аджамова, която също идва. Така че потенциал има, а от нас зависи да го развием и да предоставим най-добрите условия на спортистите да могат да тренират и от тяхното постоянство - да следват треньорските указания, да тренират и да успеем да изградим един добър национален отбор, който да бъде на световно ниво", заяви Фурнаджиев.

Президентът на централата коментира важността в България да има центрове за подготовка на биатлонистите.

"Със сигурност биха се спестили средства, но не е въпросът само и за средствата. Въпросът е, че тези наши спортисти и треньори са дълго време извън страната и далеч от близките си. Това е един психологически фактор, който действа зле на нашите спортисти и е важно да се изградят тези центрове, за да могат да бъдат до своите близки и да чувстват тяхната подкрепа, тъй като една подготовка, която е 11 месеца само в чужбина, не влияе добре на спортистите", допълни Фурнаджиев.

На брифинга присъства и генералният секретар на федерацията и помощник-треньор на националния отбор Борислав Панков.