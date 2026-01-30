БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
Чете се за: 03:50 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Атанас Симов стана Спортист на 2025 година в Пазарджик

19-годишният състезател е заел трето място на Световното първенство за мъже в Абу Даби.

Атанас Симов стана Спортист на 2025 година в Пазарджик
Кикбоксьорът Атанас Димов от спортен клуб “Спартак 2014” спечели приза "Спортист на годината" в Пазарджик. През 2025 година 19-годишният състезател е заел трето място на Световното първенство за мъже в Абу Даби, в категория 71 килограма за мъже стил лоукик, първо място категория 71 килограма, стил лоукик в професионалната верига Про Файт в Сърбия, както и първо място на европейско първенство в Италия.

Награждаването бе в Драматично-куклен театър "Константин Величков", където освен десетте най-отличени спортисти, бяха наградени и деца на възраст под десет години с високи спортни постижения. Водещ на церемонията беше Камен Алипиев, а специалният гост - гимнастичката Боряна Калейн, връчи наградите на спортистите.

Кметът на община Пазарджик Петър Куленски поздрави всички спортисти и семействата им, като им пожела да нямат контузии. Той изказа специални благодарности на местните журналисти и председателите на спортните клубове в Пазарджик за професионалната оценка и отдадеността им към развитието на спорта. Куленски благодари и на специалните гости – олимпийския вицешампион от Париж 2024 година и Спортист №2 на България за 2024 година Боряна Калейн, както и на Камен Алипиев.

За отличието „Спортист на годината 2025“ спортните клубове бяха номинирали 20 състезатели на възраст между 12 и 26 години, представляващи различни спортни дисциплини.

Миналата година приза „Спортист на годината“ получиха танцовата двойка Виктория Александрова и Петър Величков.

#Атанас Димов

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

