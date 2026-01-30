Атанас Симов стана Спортист на 2025 година в Пазарджик

Кикбоксьорът Атанас Димов от спортен клуб “Спартак 2014” спечели приза "Спортист на годината" в Пазарджик. През 2025 година 19-годишният състезател е заел трето място на Световното първенство за мъже в Абу Даби, в категория 71 килограма за мъже стил лоукик, първо място категория 71 килограма, стил лоукик в професионалната верига Про Файт в Сърбия, както и първо място на европейско първенство в Италия.

Награждаването бе в Драматично-куклен театър "Константин Величков", където освен десетте най-отличени спортисти, бяха наградени и деца на възраст под десет години с високи спортни постижения. Водещ на церемонията беше Камен Алипиев, а специалният гост - гимнастичката Боряна Калейн, връчи наградите на спортистите.

Кметът на община Пазарджик Петър Куленски поздрави всички спортисти и семействата им, като им пожела да нямат контузии. Той изказа специални благодарности на местните журналисти и председателите на спортните клубове в Пазарджик за професионалната оценка и отдадеността им към развитието на спорта. Куленски благодари и на специалните гости – олимпийския вицешампион от Париж 2024 година и Спортист №2 на България за 2024 година Боряна Калейн, както и на Камен Алипиев.

За отличието „Спортист на годината 2025“ спортните клубове бяха номинирали 20 състезатели на възраст между 12 и 26 години, представляващи различни спортни дисциплини.

Миналата година приза „Спортист на годината“ получиха танцовата двойка Виктория Александрова и Петър Величков.