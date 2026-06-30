Атланта освободи Джонатан Куминга, крилото излиза на пазара като свободен агент

Атланта Хоукс няма да разчита на Джонатан Куминга през следващия сезон, след като клубът отказа да активира опцията за оставането на 23-годишното крило в състава, съобщава агенция „Ройтерс“.

Така националът на ДР Конго става свободен агент и ще може да избере нов клуб през летния трансферен период.

Куминга се присъедини към Атланта през февруари тази година като част от сделката с Голдън Стейт Уориърс, при която заедно с гарда Бъди Хийлд премина в Хоукс срещу Кристапс Порзингис. Във втората половина на сезона той записа участие в 16 мача, но само веднъж започна като титуляр.

В плейофите конгоанецът взе участие и в шестте срещи от серията срещу бъдещия шампион Ню Йорк Никс в първия кръг на Източната конференция. Той записа средно по 13,7 точки и 3,3 борби, но това не беше достатъчно за Атланта, който отпадна с 2:4 победи, след като дори водеше с 2:1 в серията.

Джонатан Куминга беше избран от Голдън Стейт Уориърс със седми избор в Драфта на НБА през 2021 година и прекара пет сезона в калифорнийския тим. За този период той записа средни показатели от 12,5 точки и 4,5 борби на мач, като беше част от шампионския състав на Уориърс през сезон 2021/22.

След решението на Атланта интересът към атлетичното крило се очаква да бъде сериозен, тъй като Куминга остава един от най-интригуващите свободни агенти на пазара това лято.