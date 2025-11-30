БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доматите и краставиците все по-скъпи
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Атлетико диша във врата на Реал след рутинна победа

Александър Сьорлот се отличи с два гола.

Александър Сьорлот
Атлетико Мадрид записа седма поредна победа във всички турнири, след като надигра с 2:0 последния в класирането Овиедо. И двата гола паднаха още през първото полувреме и бяха дело на Александър Сьорлот. С успеха „дюшекчиите“ се утвърдиха на третото място, на три точки зад лидера Барселона и една зад Реал Мадрид.

Диего Симеоне направи седем промени в състава си спрямо двубоя с Интер, но Атлетико отново диктуваше темпото от първата минута. Сьорлот пропусна два ранни шанса, преди да открие след подаване на Ханцко в 16-ата минута. Девет минути по-късно норвежецът удвои, отново след центриране на Ханцко и прецизен удар от въздуха — преднина, която обичайно решава мачовете на мадридчани.

През второто полувреме Атлетико свали оборотите и позволи на Овиедо повече владение на топката, но гостите не успяха да застрашат сериозно вратата. Опитите на Виняс с глава и ударът на 40-годишния Санти Касорла не доведоха до гол.

След двойната смяна на Симеоне домакините отново взеха инициативата, а Джулиано Симеоне и Конър Галахър бяха близо до трети гол, но резултатът остана 2:0.

