Атлетико диша във врата на Реал след рутинна победа

Атлетико Мадрид записа седма поредна победа във всички турнири, след като надигра с 2:0 последния в класирането Овиедо. И двата гола паднаха още през първото полувреме и бяха дело на Александър Сьорлот. С успеха „дюшекчиите“ се утвърдиха на третото място, на три точки зад лидера Барселона и една зад Реал Мадрид.



Диего Симеоне направи седем промени в състава си спрямо двубоя с Интер, но Атлетико отново диктуваше темпото от първата минута. Сьорлот пропусна два ранни шанса, преди да открие след подаване на Ханцко в 16-ата минута. Девет минути по-късно норвежецът удвои, отново след центриране на Ханцко и прецизен удар от въздуха — преднина, която обичайно решава мачовете на мадридчани.



През второто полувреме Атлетико свали оборотите и позволи на Овиедо повече владение на топката, но гостите не успяха да застрашат сериозно вратата. Опитите на Виняс с глава и ударът на 40-годишния Санти Касорла не доведоха до гол.



След двойната смяна на Симеоне домакините отново взеха инициативата, а Джулиано Симеоне и Конър Галахър бяха близо до трети гол, но резултатът остана 2:0.