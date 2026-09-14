Атлетико Мадрид нанесе троен удар в края и пречупи съпротивата на Реал Сосиедад

Атлетико Мадрид постигна убедителна на пръв поглед победа с 3:0 при гостуването си на Реал Сосиедад в среща от петия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят в Сан Себастиан обаче остана напълно отворен до заключителните минути, когато столичани нанесоха три безответни удара.

Двата отбора не успяха да намерят път към противниковата врата през по-голямата част от срещата и нулевото равенство се запази чак до 84-тата минута. Тогава Атлетико получи възможност да изпълни дузпа, а Алекс Грималдо беше точен от бялата точка и даде аванс на гостите.

Попадението промени развоя на двубоя, а футболистите на Атлетико се възползваха от открилите се пространства в последните минути.

В 90-ата минута Грималдо отново имаше ключова роля. Този път той се превърна в асистент за Джонатан Дейвид, който удвои преднината на мадридчани и до голяма степен реши изхода на срещата.

Последният удар дойде в петата минута на добавеното време. Джовани Симеоне също записа името си сред голмайсторите и оформи крайното 3:0 за Атлетико.

Успехът изкачи мадридчани на четвъртото място във временното класиране с 10 точки, докато Реал Сосиедад остана на 12-ата позиция със 7.

Лидер в Ла Лига е Барселона с пълен актив от 15 точки след първите пет кръга. Реал Мадрид е втори с 12, а Алавес, Атлетико Мадрид и Севиля имат по 10 точки.