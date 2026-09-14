Сасуоло повали Ювентус след луд финал с четири гола за 12 минути

Сасуоло нанесе първа загуба на Ювентус през новия сезон в Серия А, след като спечели с 3:2 изключително драматичния двубой от четвъртия кръг на първенството. Срещата предложи невероятен финал, в който четири от петте попадения паднаха след 82-рата минута.

Дълго време двата отбора не успяваха да намерят път към противниковата врата. Нулевото равенство се запази до 65-ата минута, когато Себастиано Еспозито даде преднина на Сасуоло.

Истинската драма обаче тепърва предстоеше. В 82-рата минута Едон Жегрова възстанови равенството за Ювентус, но домакините отговориха малко преди края на редовното време. В 89-ата минута шотландецът Киърън Боуи се разписа за 2:1 и доближи Сасуоло до трите точки.

"Бианконерите“ отказаха да се предадат и още веднъж намериха начин да се върнат. В първата минута на добавеното време Рандал Коло-Муани асистира на Жегрова, който отбеляза втория си гол в срещата и направи резултата 2:2.

Всичко изглеждаше готово за подялба на точките, но последната дума имаше Сасуоло. В 94-тата минута Василие Аджич отбеляза третото попадение за домакините и предизвика бурни празненства по трибуните, оформяйки крайното 3:2.

Победата изкачи Сасуоло до деветата позиция със 7 точки от четири мача. Ювентус също има 7 пункта, но заема осмото място заради по-добрата си голова разлика.

Начело в Серия А е Лацио с 10 точки, следван от Рома, Интер и Каляри с по 9. Милан има 8 пункта, докато Комо, Фрозиноне, Ювентус и Сасуоло са събрали по 7.