Хетафе и Депортиво Ла Коруня поделиха точката

Хетафе и Депортиво Ла Коруня завършиха 1:1 с среща от петия кръг на испанското футболно първенство.

Със спечелената точка гостите, които са новак в дивизията, затвърдиха чудесния си старт на сезона и продължават без загуба, като заемат пето мято във временното класиране с 9 пункта. Хетафе пък е на 14-о място с 5 точки.

Рамон Тератс даде поводи за радост на феновете на Хетафе в 66-ата, но те бързо се изпариха, след като Пиер-Емерик Обамеянг отбеляза дежурното си попадение за Депортиво само 12 минути по-късно. За нападателя от Габон това е пети гол от началото на сезона, като той е вкарал по един във всяка една среща, в която е взел участие.

В края на редовното време Хосе Хименес можеше да направи и пълен обрат за Депортиво, но изстрелът му мина на сантиметри от страничната греда.