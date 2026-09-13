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Хетафе и Депортиво Ла Коруня поделиха точката

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Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
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Новакът в Ла Лига затвърди чудесния си старт.

Хетафе и Депортиво Ла Коруня поделиха точката
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Хетафе и Депортиво Ла Коруня завършиха 1:1 с среща от петия кръг на испанското футболно първенство.

Със спечелената точка гостите, които са новак в дивизията, затвърдиха чудесния си старт на сезона и продължават без загуба, като заемат пето мято във временното класиране с 9 пункта. Хетафе пък е на 14-о място с 5 точки.

Рамон Тератс даде поводи за радост на феновете на Хетафе в 66-ата, но те бързо се изпариха, след като Пиер-Емерик Обамеянг отбеляза дежурното си попадение за Депортиво само 12 минути по-късно. За нападателя от Габон това е пети гол от началото на сезона, като той е вкарал по един във всяка една среща, в която е взел участие.

В края на редовното време Хосе Хименес можеше да направи и пълен обрат за Депортиво, но изстрелът му мина на сантиметри от страничната греда.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Депортиво Ла Коруня #ФК Хетафе

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