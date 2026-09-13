Ботев властва в дербито на Пловдив

Ботев Пловдив подхвана положителна серия в Първа лига. Момчетата на Станислав Генчев ликуват в дуела за Пловдив след 2:0 срещу Локомотив в мач от деветия кръг, който се изигра на стадион "Христо Ботев".

Точни за "канарчетата" бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес, които се разписаха още през първото полувреме по пътя към победа №4 в родния елит. Освен това "жълто-черните" задълбочиха кризата в лагера на "черно-белите", нанасяйки им седма загуба.

"Канарчетата" се намират на шестото място във временното класиране с 13 точки, докато футболистите на Душан Косич заемат незавидната 11-та позиция с 6. На 19 септември (събота) Ботев ще гостува на Септември. От своя страна Локомотив ще бъде гост на ЦСКА ден по-късно.

Домакините удариха първи. Още в 9-та минута Самуел Калу стреля от статично положение, а Боян Милосавлевич спаси. Карлос Меоти стигна до топката и центрира, от което се възползва Асен Чандъров, който засече с глава и отбеляза.

Гостите отговориха със слаб удар, дело на Крист Лонгвил в 13-та минута. В 18-та „канарчетата“ можеха да стигнат до комичен автогол, тъй като Никола Солдо върна по комичен начин топката си към собствената врата, където Даниел Наумов изби.

„Жълто-черните“ бяха на крачка да удвоят в 27-та минута. Самуил Цонов стреля и не затрудни Милосавлевич.

В 45-та минута домакинският тим нанесе своя втори удар. Калу изведе Мауро Родригес от статично положение. Последният стигна до топката и преодоля Милосавлевич, пращайки за втори път топката във вратата му.

„Смърфовете“ можеха да се върнат в играта на старта на второто полувреме. Райън Лейтън стреля от наказателното поле. Наумов се намеси и спаси, като топката срещна и напречната греда.

В 60-та минута „черно-белите“ понесоха още един удар. Гостуващият тим първоначално получи дузпа, отсъдена от Никола Попов, заради игра с ръка на Лукас Араужо. Главният рефер обаче бе привикан да преразгледа ситуацията на ВАР и впоследствие отмени своето решение.

Играта допълнително се изнерви в следващите минути и опасните положения липсваха пред двете врати.

В 83-та минута Доминик Бурбан стреля ниско по земя без да затрудни Наумов. В края на редовното време дойде още едно добро положение, опропастено от Антон Фасе. След добро центриране именно той стреля с глава от метър разстояние, но прати топката с глава в аут, с което не успя да намали резултата за „черно-белите“.

Натискът на Локомотив продължи до края, но не даде нужния резултат и Ботев ликуваше след последния съдийски сигнал.