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Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)

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Снимки: Startphoto.bg

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Пловдив

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