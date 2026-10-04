Част от елитните отбори научиха съперниците си за Купата на България

ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България с гостуване в Несебър. Това стана ясно, след като ОФК Несебър отстрани Родопа Смолян след продължения в предварителната фаза на турнира за Купата на България след победа с 3:1.

Редовното време завърши 1:1, като “делфините” изравниха след точно изпълнена дузпа от Кристиян Парашкевов в последната 90-та минута. Домакините от Смолян поведоха в резултата след гол на Теодор Стефанов в 22-ата минута. В продълженията Несебър стигна до успеха, като в последните две минути на второто продължение Максимилиан Симеонов реализира за 2:1 в 118-ата минута, а Стефан Статев оформи крайното 3:1 в 119-ата минута.

Така на 1/16-финалите ОФК Несебър ще се изправи срещу ЦСКА, като двубоят трябва да се изиграе в периода 17-20 октомври.

Черноморец Бургас се класира за 1/16-финалите след победа с 2:0 при гостуването си на Волов в Шумен.

Живко Петков вкара двата гола през втората част и така осигури сблъсък на бургазлии с пловдивския Ботев в следващия етап на турнира.

Другият бургаски отбор - Нефтохимик, също продължава напред след победа с дузпи срещу Спортист Своге и очаква на 1/16-финалите ЦСКА 1948.

Спартак Пловдив преодоля съпротивата на Ботев Ихтиман след минимален успех с 1:0 с гол от дузпа на Владимир Айтов в 9-а минута. Спартак Пловдив ще играе в следващата фаза срещу Арда Кърджали.

Категорична победа с 5:0 постигна Хебър Пазарджик като гост на ФК Ямбол. Мариян Вангелов се отличи с хеттрик, а по един гол добавиха дебютантът Кристиано Кабо и Джанер Садетинов.

Миньор Перник и Берое Стара Загора изиграха зрелищен мач, който завърши 2:1 в полза на заралии.

Домакините откриха резултата в 25-ата минута след автогол на Георги Вълчев. Осем минути по-късно Шейх Сенгор възстанови равенството за гостите от Стара Загора.

Малко преди почивката Мишел Борел от Миньор се озова сам срещу празната врата, но ударът му срещна гредата. Резултатът 1:1 се запази до края на първото полувреме.

Развръзката настъпи в 89-ата минута, когато Исмаел Ферер се разписа директно от пряк свободен удар и донесе победата на Берое с 2:1.