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Поклонението пред Илиян Филипов ще бъде на 7 октомври

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Поклонението ще започне в 11:00 часа.

Илиян Филипов
Снимка: startphoto.bg
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Поклонението пред Илиян Филипов ще се състои на 7 октомври, сряда, от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“ на Рогошко шосе, обявиха от Ботев Пловдив.

От Ботев призоваха привърженици, приятели и всички, които са били близки до Филипов, да се присъединят и да почетат паметта му.

„Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич“, призовават "жълто-черните".

В съобщението се отбелязва, че делото и споменът за Илиян Филипов ще продължат да бъдат част от живота на хората, които са го познавали.

„Защото хора като него не си отиват истински. Те остават в спомените ни, в думите, които ще продължим да казваме за тях, и в следата, която са оставили след себе си“, се посочва в съобщението.

Собственикът на Ботев беше убит на 30 септември в Пловдив. За престъплението е обвинен Славчо Мегерев, а разследването продължава.

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#Илиян Филипов

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