Станислав Генчев: Трябва да вдигаме нивото си

Станислав Генчев не скри своето задоволство от втората поредна победа на Ботев Пловдив в Първа лига. „Канарчетата“ ликуват в градското дерби с Локомотив след 2:0 на стадион „Христо Ботев“. Наставникът на е на мнение, че „жълто-черните“ са заслужавали победата напълни и че трябва да вдигат нивото си.

"Историческа победа за нашия отбор. Искам да поздравя нашите фенове за подкрепата. С представянето си на терена напълно заслужихме победата. В такъв дерби мач е много важно да се възползваме от ситуации, които не предвещават опасности пред противниковата врата", коментира той.

"Всеки един футболист трябва да вдига нивото си и ние трябва да вдигаме нивото си. Днес запазихме суха мрежа, но има какво да подобряваме. Във всеки мач пред нашата врата се създават поне три чисти ситуации и това трябва да се промени по най-бързия начин, защото не всеки път ще имаме късмет да не допуснем гол. В определени моменти изпитвахме трудности, защото за първи път играем срещу такава система. Във второто полувреме форсирахме противника да играе по фланговете, което не предвещаваше такива опасности пред нашата врата", сподели Генчев.