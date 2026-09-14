Душан Косич: Трябва да приемем, че сме в трудна ситуация

Душан Косич призна, че Локомотив Пловдив се намира в трудна ситуация от началото на сезона в Първа лига, допускайки седма загуба. „Смърфовете“ отстъпиха в градското дерби срещу Ботев след 0:2 на стадион „Христо Ботев“. Все пак старши треньорът отчете и положителните неща за „черно-белите“ в този мач.

"Винаги има много напрежение. Можехме да се представим по-добре. Ботев не бе по-добрият отбор от нас, но успя да вкара два гола. Ние имахме своите шансове да реализираме, но нямахме късмет и не бяхме достатъчно точни. Когато загубиш, всичко те притеснява. Когато има ситуации, които са 50 на 50, ние нямаме късмет при съдийските отсъждания", заяви след мача той.

"Радва ме, че имаме играчи, които се опитват да дадат всичко от себе си на игрището. Ако гледаме положително, дори и днес имаше футболисти, които направиха страхотен мач. Като отбор обаче трябва да се представяме много по-добре. Нищо не се получи за нас днес. Трябва да приемем, че сме в трудна ситуация и трябва да работим, за да намерим верните решения. Не се намираме в добра форма и следващият мач ще бъде още по-труден за нас. Трябва да излезем от тази ситуация, в която се намираме", заяви Косич.