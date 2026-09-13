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Валенсия остана без треньор и изпълнителен директор

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Спорт
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Карлос Корберан и Рон Гурли се разделиха със своите постове.

Валенсия остана без треньор и изпълнителен директор
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Испанският футболен отбор Валенсия освободи старши треньора Карлос Корберан и изпълнителния директор Рон Гурли след неуспешен старт на сезона, в който отборът няма нито една победа, съобщи Ройтерс.

През последните седмици Гурли и Корберан бяха подложени на засилващ се натиск от страна на феновете заради слабата форма на тима. Валенсия има само една точка от първите си пет мача за сезона, което отрежда на отбора последното място в Ла Лига.

Корберан бе назначен през декември 2024 г. и успя да спаси клуба от изпадане, извеждайки го до 12-то място в крайното класиране.

През миналия сезон Валенсия завърши на девета позиция, но футболният стил на треньора предизвика критики на стадион „Местая“, а по време на последните домакински мачове от трибуните се чуваха възгласи „Корберан, върви си веднага“. Общо той води отбора в 72 мача, като записа 28 победи и 26 загуби.

Гурли се присъедини към клуба през май 2025 г. и на няколко пъти публично защити позицията на Корберан.

Валенсия прекрати и договорите на четирима служители от екипа на Гурли, както и на треньорския щаб на Корберан.

„Това решение отразява намерението на клуба да постави началото на нов етап в управлението на спортната структура и футболните операции“, се казва в изявление на клуба.

„Временно ръководството на първия отбор ще поеме Оскар Санчес, треньор на втория състав (VCF Mestalla).“

От Валенсия съобщиха, че новата спортна структура на клуба ще бъде обявена скоро. Следващият мач на отбора е във вторник срещу Депортиво Алавес.

#Рон Гурли #Ла Лига 2026/2027 #Карлос Корберан #ФК Валенсия

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