Атомното нападение на Оклахома отчая Финикс (ВИДЕО)

Оклахома Сити Тъндър потегли по шампионски в плейофите на НБА. Действащите шампиони нямаха спиране срещу Финикс Сънс след 119:84 в първи мач от четвъртфиналите на Западната конференция. В „Пейком Сентър“ баскетболистите на Майк Дейно показаха още на старта, че ще властват с пълна сила през цялата среща и до края на срещата съпротивата от страна на момчетата на Джордан От липсваше.

По този начин „гръмотевиците“ дадоха заявка за пълна доминация в серията, повеждайки с 1:0 победи. Оклахома ще бъде домакин и на втория мач, който е планиран за 23 април (сряда).

Дебютните минути не предвещаваха подобен изход, тъй като и от двете страни не липсваха реализатори. Домакините на бърза ръка сложиха край на статуквото със съдействието на Чет Холмгрен и Шей Гилджъс-Алекзандър, за да се преборят за разлика от 15 точки в края на дебютния период.

CHET BEATS THE Q1 BUZZER



WHAT A PASS BY JAYLIN WILLIAMS!



THUNDER UP 15 IN GAME 1 pic.twitter.com/9XzXWkm1Qd — NBA (@NBA) April 19, 2026

Ейджей Мичъл и Джейсън Уилямс поеха щафетата в началото на следващата четвърт, а доминацията за „гръмотевиците“ започна да придобива още по-внушителни размери. Последва раздвижване в редиците на гостите чрез Девин Букър и Дилън Брукс, но Гилджъс-Алекзандър отговори на предизвикателството и действащите шампиони се прибраха в съблекалнята при 65:44.

Второто полувреме бе подчертано от доминацията на „гръмотевиците“, които бяха пълни господари и до финалната сирена интригата се превърна в мираж.

SGA GOES FOR THE SWAT!



His second block of Game 1 to go along with 18 points! pic.twitter.com/5glj8zfwYa — NBA (@NBA) April 19, 2026

Шей Гилджъс-Алекзандър поведе по традиция Оклахома към ценния успех със своите 25 точки, допълнени от 7 асистенции. Джейлън Уилямс финишира с 22, 7 борби и 6 завършващи подавания. Чет Холмгрен приключи с 16 и 7 овладени под двата ринга топки.

Девин Букър се отличи за Финикс с 23 точки и 6 борби. Дилън Брукс прибави 18 и 7, овладени под двата ринга топки, Джейлън Грийн има 17 и 5 овладени под двата коша топки.